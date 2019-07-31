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QNB Finansbank istikrarlı büyümesini sürdürdü

QNB Finansbank, 2019 yılının ilk yarsında da istikrarlı büyümesini sürdürdü- 30 Haziran itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna kıyasla yüzde 9 artarak 171 milyar 203 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 6 artarak 100 milyar 63 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 10 yükselişle 91 milyar 695 milyon TL’ye çıktı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
QNB Finansbank istikrarlı büyümesini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde de istikrarlı büyüme çizgisini sürdürdü.

QNB Finansbank açıklamasına göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde, bankanın net faiz gelirleri 3 milyar 342 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyar 289 milyon liraya ulaştı. Bankanın net dönem karı ise 1 milyar 280 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları, bir önceki yılsonuna göre yüzde 3 artarak 14 milyar 977 milyon liraya ulaşırken, bankanın 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,59 olarak belirlendi.


- "Özellikle ihracat ve KOBİ kredileri ile teknolojik yatırımlarda önemli adımlar atıldı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2019 ilk yarısında da başarılı bir performans ile büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Özellikle ihracat ve KOBİ kredileri ile teknolojik yatırımlarda önemli adımlar atıldığını ifade eden Güzeloğlu, mevduat ve kredilerdeki büyüme ile 2019’un ilk 6 aylık döneminde de tüm bankacılık alanlarında başarılı bir çalışma sergiledikleri aktardı.

Güzeloğlu, 2019 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek, "QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
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