Qaladizê katliamının üzerinden 50 yıl geçti

Irak Baas rejiminin Süleymaniye'nin Qaladizê ilçesine fosfor ve napalm bombalarıyla yaptığı hava saldırısı, aradan geçen 50 yıla rağmen unutulmadı.

24 Nisan 1974'te, Irak Baas rejiminin Süleymaniye'nin Qaladizê ilçesine fosfor ve napalm bombalarıyla yaptığı hava saldırısında; aralarında öğretmen, öğrenci, peşmerge ve sivil halkın da bulunduğu 163 kişi katledilmiş, 400 kişi de yaralanmıştı.

Bugün tarihe Qaladizê katliamı olarak kaydedilen acı olayın yıldönümü.

Irak Baas rejiminin Molla Mustafa Barzani liderliğindeki Kürt Hareketi ile 11 Eylül 1970'te yaptığı anlaşmanın rejim tarafından bozulmasının ardından, Süleymaniye Üniversitesi, İran sınırında yer alan Qaladizê ilçesine götürülmüştü.

Bunun üzerine harekete geçen Baas rejimi, 24 Nisan 1974 tarihinde fosfor ve napalm bombalarıyla Qaladizê'ye hava saldırısı düzenledi.

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Bombardıman sırasında aralarında peşmerge, öğretmen, öğrenci ve sivil halkın da bulunduğu 163 kişi katledildi, en az 400 kişi de yaralandı.

Saldırıdan 8 yıl sonra 24 Nisan 1982’de Qeladize sakinleri katliam kurbanları için anma töreni düzenlerken Baas rejimi askerleri anmaya katılanlara ateş açtı. Açılan ateşte 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, onlarca kişi de hapse atıldı.

Enfal Katliamlarının bir devamı olarak 1989’da Qeladize ve köylerinde yaşayan insanlar Erbil ve Süleymaniye çevresindeki toplama kamplarına yerleştirildi. Daha sonra ilçenin çarşısı ve evleri yıkıldı, bölge yasaklı bölge ilan edildi. 1991 ayaklanmasına (Raperin) kadar sivillerin bölgeye dönüşüne izin verilmedi. Raperin’den sonra bölge yeniden inşa edildi.

Süleymaniye vilayetine bağlı olan Qeladize, 1948 yılında ilçe statüsüne kavuştu. Sengeser, Jarawe, Helşo, Hêro, İsêwe nahiyelerinin bağlı olduğu Qeladize, Süleymaniye kent merkezinden 135 kilometre mesafede bulunuyor.