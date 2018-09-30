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Pyotr Poroşenko: Rusya'ya bu parayı ödemeyeceğiz!

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, katıldığı 'İnovasyon, Yatırım, Harkov Girişimleri' forumunda, Ukrayna'nın Rusya'ya olan üç milyar dolar borcu ödemeyeceklerini bildirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 08:21
Pyotr Poroşenko: Rusya'ya bu parayı ödemeyeceğiz!

Kiev'in, kendini belirli bir süre Moskova'nın borç iade etme taleplerine karşı savunduğunu belirten Poroşenko, "Rusya'nın borçları ödeme konusundaki taleplerine karşı kendimizi savunduk. Aralık 2013'te Yanukoviç'in kamyonlara yükleyip Ukrayna'dan çıkardığı paraların iadesinin Ukrayna'dan talep edilmesinin adil olmadığını kanıtladık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Moskova 2013 yılında piyasa dışı koşullarda üç milyar dolarlık Ukrayna Eurobond'unu satın aldı. 2015'in sonuna kadar Kiev düzenli olarak borcu ödemiş, ancak bu bonolar temerrüde düşmüştü.

Rusya Maliye Bakanlığı, Londra Yüksek Mahkemesine dava açtı ve Mart 2017'de davayı kazandı. Mahkeme, Ukrayna'nın Rusya'ya tahvillerin bedeli olan üç milyar doların yanında 75 milyon dolar cezai faiz ödemesine hükmetti.

Daha sonra, Ukrayna bu kararı Temyiz Mahkemesine götürdü. Mahkeme, konuyla ilgili daha derin ve ayrıntılı bir çalışma yürütmeye karar verdi. Rusya Maliye Bakanlığı, bu karara itiraz edeceklerini bildirdi. Rusya Maliye Bakanlığına göre mahkeme, Britanya Yüksek Mahkemesindeki karara dayanarak ya yeni bir duruşma düzenleyecek ya da Ukrayna'yı borcunu ödemekle yükümlü kılacak.

KAYNAK: SPUTNİK

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:21
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