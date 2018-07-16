'PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, basında yer alan PYD/YPG'nin Münbiç'ten çekildiğine yönelik haberleri değerlendirdi.

Aksoy, haberleri abartılı bulduklarını dile getirerek, "Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada PYD/YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Temmuz'da Münbiç'te 14. devriye faaliyetini gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber