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PYD/PKK üyesi, Suriye sınırında yakalandı

Kilis'te, Suriye uyruklu PYD/PKK üyesi terörist, sınırı geçmek isterken yakalandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:15
PYD/PKK üyesi, Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK mensubu bir teröristin Gülbaba sınırında olduğu  bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının  koordinesinde çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, söz konusu bölgede düzenledikleri operasyonda,  sınırın Suriye tarafına geçmek isteyen teröristi yakaladı.

Kimlik kontrolünde Suriye uyruklu Yakup Ş. olduğu tespit edilen  teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalına düzenlenen  operasyonun ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği öğrenildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:15
  1. Kilis
  2. PYD
  3. PKK

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