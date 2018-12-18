PYD/PKK, ailelerinden koparıp zorla asker yaptı! 2 bin çocuk canlı kalkan

Başarıyla sonuçlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları’nın ardından Fırat’ın doğusunu terörden arındırmak için bir kez daha operasyon düğmesine basan Türkiye, güney hudutlarının ve bölgenin güvenliğini sağlamak için üçüncü kez Suriye’ye girecek. Bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi ve diğer etnik grupların PKK zulmünden kurtulmak için yolunu gözlediği Mehmetçik, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarıyla birlikte sınıra konuşlanıyor. Mehmetçik, adalet ve merhameti savaş sanatıyla mazlumlara ulaştırmak için emir bekliyor. Korku ve paniğin hakim olduğu PKK/PYD çeteleri ise hem savaşçı bulmakta zorlanıyor, hem bünyesindeki teröristlerin kaçmalarına mani olmaya çalışıyor. Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya karşı ön saflara ise çocukları yerleştiriyor.

2 bin çocuk PYD/PKK’ın elinde

Afrin’de olduğu gibi yine çocukları kullanma planı güden Suriye PKK’sının bu kapsamda hazırlıklar yürüttüğü tespit edildi. ABD’nin maşası olan terör örgütü PYD’nin, zorunlu askerlik adı altında evlerinden zorla alınıp beyinleri yıkanan Kürt ve Arap çocuklarını Mehmetçik’e yem yapmak için sahaya süreceği tespit edildi. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; ABD güdümündeki PKK/PYD’nin ‘zorunlu askerlik’ adı altında 12 ila 16 yaşındaki çocuklara harp eğitimleri verdiği bildirildi. Eli kanlı örgütün; baskı, tehdit, uyuşturucu hap, fiziki ve psikolojik işkencelerle alıkonulan çocukların Menbiç, Tel Abyad ve Aynelarap’ta TSK ve ÖSO’nun karşısına canlı kalkan olarak çıkarmayı planladığı belirlendi. 6 ay-1 yıllık silahlı eğitimden geçirilen ve sayıları 2 bini bulan çocuklara hendek kazdırılıp siper aldırdığı tespit edildi.

Uyuşturucu, tehdit ve para

Büyük panik yaşayan PKK’nın militan sıkıntısı çektiği için zorla alıkoyduğu çocukları sahaya süreceğini belirten Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emk. Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, her ne şartta olursa olsun PKK’nın cepheye sürdüğü çocukların da kurtarılması için TSK ve ÖSO’nun gerekli tedbirleri alacağını söyledi. ASSAM Stratejisti Emk. Hava Albay Mustafa Hacımıstafaoğulları, “PKK çocukları her zaman kullandı, kullanmaya da devam ediyor. 12-16 yaşındaki çocukları da maalesef baskı ve tehditle alıkoyarak, para ve menfaat karşılığında kandırarak veya bizzat zorla kaçırarak eline silah verdi. Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddelerin kullanımıyla maalesef bunları kendi kötü emelleri için kullanıyorlar” dedi.

Çocukları militan yapıyorlar

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sürecinde PKK’nın hareket kabiliyetinin azaldığını söyleyen Hava Albay Hacımustafaoğulları, “PKK/PYD militan bulamıyor. Mevcut teröristler de korku ve panik içerisinde. Terör saflarını terk edenler artıyor, eldekileri tutmak da güçleşti. Çocukları birer militan olarak kısa süreli eğitimden sonra cepheye sürmek ve cephenin ön saflarında bunları Türk ordusuna karşı kullanarak canlı kalkan yapmak istiyorlar. Sonrasında da ‘TSK çocukları katlediyor’ diye kara propaganda yapacaklar ancak bu yalan tutmayacaktır. Teröristler ve onları sahaya sürenler ne kadar tezgah kursalar da bu operasyon da diğer operasyonlar gibi en başarılı şekilde tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.