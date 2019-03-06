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PYD’nin attığı roketlerle yaralananlardan Kılıçdaroğlu’na tepki

Suriye’nin Afrin bölgesinden Kilis’e PKK/PYD tarafından atılan roketlerle yaralananlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:18
PYD’nin attığı roketlerle yaralananlardan Kılıçdaroğlu’na tepki

Suriye’nin Afrin bölgesinden Kilis’e PKK/PYD tarafından atılan roketlerle yaralananlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PYD’nin attığı roketlerden Türkiye’de kimsenin zarar görmediğini ifade etmesi üzerine, roketlerle yaralananlardan tepki geldi. 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Suriye’nin Afrin bölgesinden atılan roketin Çalık Camii’ne isabet etmesi sonucu biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.


Yaralılar içerisinde bulunan Mehmet Zeki Karcı, akşam namazını kıldıktan sonra çıkarken bomba düştüğünü ifade ederek, “Bomba düşmesi sonucu caminin kapısı ile ben birer tarafa düştük. Elim o zaman bir bardağı dahi tutamıyordu. Elim dirseğime kadar morardı, 2 ay bandaj sardım. Ayağımdaki yara da 3 ayda iyileşti. İki kez plastik cerraha ameliyat oldum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Karcı, “Gelsin kendisi gözü ile görsün, zarar görmedi olur mu? Daha benim vücudumda izleri var. Ellerimdeki yaralar, bacağımdakı yarıklar burada, orada boş boş oturup konuşmak kolay, cami restore edildikten sonra ben camiye gelip namazı kılamadım" diye konuştu.


1 Şubat 2018 tarihinde Doğanhan Restoran’a atılan roketle yaralanan Muhittin Uyguner de akşam saatlerinde roketin çalıştığı yere düştüğünü ifade ederek, “Başımdan yaralandım. Şarapnel parçası sıyırdı geçti, çok şükür kalıcı bir hasar bırakmadı” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Uyguner, “Resmen Kilis savaş alanına dönmüştü, biz devletimizin yanındayız. Burada yaşayanlar bilir, davulun sesi uzaktan hoş gelir, birebir olaya şahit olan benim nasıl Kilis zarar görmemiş, olur mu öyle şey? Bizim 30 metre sağımıza da düştü, evimizin yanına da düştü. İş yerimizin içine isabet etti” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:18
  1. doğa

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