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PYD'li teröristler ABD'ye 'ödül' tepkisi: "Onlar bizim liderimiz!"

Terör örgütü YPG/PYD ve PKK'yı birbirinden ayrı göstermeye çalışan ikiyüzlü ABD, bizzat teröristlerin kendisi tarafından yalanlandı. Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttukları Tel Abyad'da, ABD'nin başına ödül koyduğu terör örgütü PKK elebaşlarına destek yürüyüşü düzenleyen YPG'liler, "Komutanlarımız için ayaklanın" pankartı taşıdı.

23 Kasım 2018 Cuma 08:00
PYD'li teröristler ABD'ye 'ödül' tepkisi: "Onlar bizim liderimiz!"

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği binlerce tır silahla Fırat'ın doğusunu parselleyen ve teröristlerin PKK ile bağlantısını reddeden ABD'yi bölgedeki taşeronu yalanladı. YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal altında tuttuğu Tel Abyad kentinde ABD'nin kellesine ödül koyduğu elebaşları için destek yürüyüşü düzenledi. Washington'un haklarında bilgi verene ödül koyduğu üç PKK elebaşısı Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a destek için ellerinde örgütün flamaları ve ve silahla sokağa çıkan YPG'li teröristler bebek katillerine sahip çıkarak Pentagon'un stratejisini boşa düşürdü.

"Komutanlarımız için ayaklanın"

Star gazetesinde yer alan habere ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Tel Abyad'a çevre yerleşimlerden gelen ve ilçede konuşlu YPG/PKK unsurları ile ailelerinden oluşan bir grup, önceki gün ellerinde üç elebaşının fotoğraflarının basılı olduğu, 'Komutanlarımız kalbimizdedir','Komutanlarımız için ayaklanın' yazılı pankartlarla gösteri düzenledi. YPG'nin sözde çocuk savaşçılarının ellerinde tüfekle gözcülük yaptığı gösteride ayrıca PKK elebaşı Öcalan'a da destek sloganları atıldı.

ABD heyeti Resulayn'da

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in önceki gün açıkladığı Türkiye'nin kaygılarına yönelikSuriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kurma projesi diplomasi trafiğini hızlandırdı. Üst düzey isimlerin yer aldığı bir ABD askeri heyetinin, Pentagon'un emriyle, Fırat'ın doğusundaki Resulayn'a gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:00
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