PYD şimdi Esed’in kucağında

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

YPG ile yapılan ortaklık neticesinde terör örgütüne ABD tarafından verilen silahların Esed’in eline geçeceğini belirten Yaşa, “Amerika, Suriye’deki devrimin başından bari Esed rejiminin bittiği açıklamaları yapsa da sahada bulunan gruplara silah yardımı yaparak Esed’e yardımcı oluyordu. Amerika YPG terör örgütüne de yüzlerce TIR silah yardımında bulundu. Simdi YPG ile Esed’in yaptığı bu ortaklık ile Amerika’nın verdiği silahlar Esed’e gitmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG’nin varlığını sürdürebilmek için her türlü yapının kucağına oturabileceğini belirten Yaşa, “Biliyorsunuz devrimden sonra YPG Esed rejimiyle bir araya gelerek belli işler yapmaya çalıştı başarılı olamayınca Amerika’nın kucağına atladı. Şimdi Amerika tarafından yüzüstü bırakıldığını düşünen örgüt Esed ile birleşti. Esed örgütle tekrar birleşmesini bir kazanım olarak görüyor.

YPG, Türkiye’nin yaptığı Fırat Kalkanı operasyonunda sahada kendini Demokratik Suriye Ordusu olarak gösterse de biz ne olduğunu biliyorduk. Bu birleşmeyle birlikte iç yüzünü göstermiş oldu. Türkiye’nin terörle mücadele için başlattığı operasyonla birlikte örgüt varlığını sürdürebilmek için kim kucak açtıysa oraya gitti. YPG Türkiye’ye karşı herkesin bayrağını göndere çekti. Şimdide Esed rejiminin bayrağını çekiyor. Tilki misali kürkçü dükkânına geri dönüyor. Bunu yapmasında ki amaç, Türkiye’nin gazabından kurtulabilmektir. Esed onları koruyamaz” değerlendirmesinde bulundu.