0553 313 94 23

PYD şimdi Esed’in kucağında

Terör örgütü YPG’nin tekrar katil Esed ile masaya oturmasını Akit’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı İsmail Yaşa “YPG varlığını sürdürebilmek için kim kucak açtı ise oraya gitti. Türkiye’ye karşı herkesin bayrağını göndere çekti, şimdi de Esed rejiminin bayrağını çekiyor. Bunu yapmasındaki amaç Türkiye’nin gazabından kurtulabilmektir” diye konuştu.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:00
PYD şimdi Esed’in kucağında

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

YPG ile yapılan ortaklık neticesinde terör örgütüne ABD tarafından verilen silahların Esed’in eline geçeceğini belirten Yaşa, “Amerika, Suriye’deki devrimin başından bari Esed rejiminin bittiği açıklamaları yapsa da sahada bulunan gruplara silah yardımı yaparak Esed’e yardımcı oluyordu. Amerika YPG terör örgütüne de yüzlerce TIR silah yardımında bulundu. Simdi YPG ile Esed’in yaptığı bu ortaklık ile Amerika’nın verdiği silahlar Esed’e gitmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG’nin varlığını sürdürebilmek için her türlü yapının kucağına oturabileceğini belirten Yaşa, “Biliyorsunuz devrimden sonra YPG Esed rejimiyle bir araya gelerek belli işler yapmaya çalıştı başarılı olamayınca Amerika’nın kucağına atladı. Şimdi Amerika tarafından yüzüstü bırakıldığını düşünen örgüt Esed ile birleşti. Esed örgütle tekrar birleşmesini bir kazanım olarak görüyor.

YPG, Türkiye’nin yaptığı Fırat Kalkanı operasyonunda sahada kendini Demokratik Suriye Ordusu olarak gösterse de biz ne olduğunu biliyorduk. Bu birleşmeyle birlikte iç yüzünü göstermiş oldu. Türkiye’nin terörle mücadele için başlattığı operasyonla birlikte örgüt varlığını sürdürebilmek için kim kucak açtıysa oraya gitti. YPG Türkiye’ye karşı herkesin bayrağını göndere çekti. Şimdide Esed rejiminin bayrağını çekiyor. Tilki misali kürkçü dükkânına geri dönüyor. Bunu yapmasında ki amaç, Türkiye’nin gazabından kurtulabilmektir. Esed onları koruyamaz” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:00
  1. Ordu
  2. Terör örgütü YPG
  3. katil esed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk terasta oynarken maganda kurşunuyla vuruldu
    1. Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk..
    2. Erdoğan Almanya'ya gidiyor! 4 sene..
    3. İbadi Elektrik Bakanını görevden aldı!
    4. Zıpkınla kendini gözünden vurdu!
    5. Amerika, Türkiye'ye bu kuruluşlarla..
    6. PYD şimdi Esed’in kucağında
    7. Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza..
    8. Başkan Erdoğan'dan 4 yıl sonra bir ilk!
    9. İran Dışişleri Bakanı: "ABD ile Avrupa..
    10. Hainlerin kilise aşkı deşifre oldu
    11. LPG'li otomobil alev alev yandı
    12. Tayland Büyükelçisinden İHH’ya ziyaret
    13. Maganda kurşununa bir kurban daha!..
    14. Canan Karatay'ın cezası onandı
    15. Rize’de 366 hafız icazet aldı
    16. Yalçın Topçu: Türklerle düşmanlık hiç..
    17. CHP’deki diktatörlüğü halkımız da gördü!
    18. İYİ Parti’nin proje olduğu tescillendi
    19. İşkence gören eşekler koruma altına..
    20. Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama:..
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!