PYD şimdi Esed’in kucağında
Terör örgütü YPG’nin tekrar katil Esed ile masaya oturmasını Akit’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı İsmail Yaşa “YPG varlığını sürdürebilmek için kim kucak açtı ise oraya gitti. Türkiye’ye karşı herkesin bayrağını göndere çekti, şimdi de Esed rejiminin bayrağını çekiyor. Bunu yapmasındaki amaç Türkiye’nin gazabından kurtulabilmektir” diye konuştu.29 Temmuz 2018 Pazar 11:00
OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA
YPG ile yapılan ortaklık neticesinde terör örgütüne ABD tarafından verilen silahların Esed’in eline geçeceğini belirten Yaşa, “Amerika, Suriye’deki devrimin başından bari Esed rejiminin bittiği açıklamaları yapsa da sahada bulunan gruplara silah yardımı yaparak Esed’e yardımcı oluyordu. Amerika YPG terör örgütüne de yüzlerce TIR silah yardımında bulundu. Simdi YPG ile Esed’in yaptığı bu ortaklık ile Amerika’nın verdiği silahlar Esed’e gitmiş oldu” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG’nin varlığını sürdürebilmek için her türlü yapının kucağına oturabileceğini belirten Yaşa, “Biliyorsunuz devrimden sonra YPG Esed rejimiyle bir araya gelerek belli işler yapmaya çalıştı başarılı olamayınca Amerika’nın kucağına atladı. Şimdi Amerika tarafından yüzüstü bırakıldığını düşünen örgüt Esed ile birleşti. Esed örgütle tekrar birleşmesini bir kazanım olarak görüyor.
YPG, Türkiye’nin yaptığı Fırat Kalkanı operasyonunda sahada kendini Demokratik Suriye Ordusu olarak gösterse de biz ne olduğunu biliyorduk. Bu birleşmeyle birlikte iç yüzünü göstermiş oldu. Türkiye’nin terörle mücadele için başlattığı operasyonla birlikte örgüt varlığını sürdürebilmek için kim kucak açtıysa oraya gitti. YPG Türkiye’ye karşı herkesin bayrağını göndere çekti. Şimdide Esed rejiminin bayrağını çekiyor. Tilki misali kürkçü dükkânına geri dönüyor. Bunu yapmasında ki amaç, Türkiye’nin gazabından kurtulabilmektir. Esed onları koruyamaz” değerlendirmesinde bulundu.
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