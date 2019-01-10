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PYD Kürtleri temsil etmiyor

ENKS'nin IKBY Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki göstererek, örgütün yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ektiğini, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yarattığını vurguladı

10 Ocak 2019 Perşembe 15:14
PYD Kürtleri temsil etmiyor

ERBİL (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brimo, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki göstererek, "PYD Kürtleri temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

Brimo, örgütü Suriye'deki Kürtler için zorba bir güç şeklinde nitelendirerek, örgütün yıllardır Kürtleri birbirine düşürdüğünü, Araplar ile aralarında da düşmanlık yarattığını vurguladı.

Suriyeli Peşmergeler konusunda ise Brimo, şunları kaydetti:

"ABD'nin artık kendi siyasetinde değişim yaparak müttefiklerini değiştirme zamanı gelmiştir. Şu an ABD için en iyi müttefik Türkiye'dir. Suriye'de en iyi seçenek ise ABD'nin Türkiye ile iş birliği yaparak Roj (Suriyeli) Peşmergelerin ülkeye dönüşünü sağlamak. Bu, Suriye ve Türkiye sınırlarında istikrarı sağlayacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:14
  1. ABD
  2. PYD
  3. Suriye
  4. Suriye Ulusal Kürt Konseyi IKBY Temsilcisi Nuri Brimo

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