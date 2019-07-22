PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı | MEB bursluluk sınav sonucu öğren

Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla PYBS sonuçları son dakika MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk sınavı sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatırılacak. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak. Peki MEB PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte MEB bursluluk sınav sonucu sorgulama

İOKBS sonuçları MEB tarafından bugün adaylara duyuruldu. İlköğrenim ve Ortaöğrenim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları ile kurumdan eğitim desteği alacak öğrenciler ortaya çıkacak. Her yıl gerçekleştirilen sınav ile binlerce öğrenci Bakanlık’tan destek alıyor.

İOKBS bursluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar ise 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. İşte sonuçların öğrenilebileceği ekran...

Kurumun resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” adresinde sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. Adaylar sonuçlara göre MEB’ten eğitim desteği almaya hak kazanacak. Kurum saatle ilgili net bir açıklamada bulunmasa da sonuçların gün içerisinde erişime açıldı.

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Sınav sonuç belgeleri nasıl alınır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

İOKBS b urs miktarı ne kadar?

Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatırılacak. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak. OKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir.