PYBS bursları yattı mı? 2019 İOKBS bursları ne zaman yatacak?

2018 yılı içerisinde PYBS burslarında bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler çerçevesinde öğrenciler rutin hesap takviminde yaşanan karışıklıklardan dolayı burslarının ne zaman yatacağını merak ediyorlar,Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı olan ve başarılı bir şekilde kazanan öğrencilere verilen bursluluk maaşı 2019 yılı ne zaman yatacak?

(PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu günlerde bursların yatacağı tarih merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde sınavı tamamlanan ve 18 Temmuz tarihinde sınav sonuçları yayımlanan İOKBS için gözler bursların yatırılacağı tarihe çevrildi. Eski adıyla PYBS olarak bilinen İOKBS bursluluk ücretleri, 4 dönemde üçer aylık periyodlarla hesaplara yatırılıyor. Peki, 2019 PYBS bursluluk ücretleri yattı mı?

İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatar?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

2019 bursluluk sınavı ne zaman?

2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.

Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.

Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

2019 İOKBS sınavı ne zaman?

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.

Sınava kimler katılabiliyor?

MEB’in İOKSBS Kılavuzu’na göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor.