PYBS başvurusu ne zaman? | 2019 bursluluk sınavı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için sınava gireceklerin araştırması devam ediyor. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, başvuru süreci ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 PYBS başvurusu ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

2019 bursluluk sımavı ne zaman?

2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 12 Mart'ta başlamış ve 5 Nisan'da sona ermişti. Bu yıl başvuruların bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.

Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

Sınav ne zaman?

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.