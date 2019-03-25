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Pütürge’ye GES müjdesi

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Candar ve Tatlıcak mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:31
Pütürge’ye GES müjdesi

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Candar ve Tatlıcak mahallelerine ziyaretlerde bulundu. Bölgede yapacağı projelere değinen Sülük, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş Enerjisi Santrali yatırımı planladıklarını belirtti.


Başkan Adayı Mikail Sülük, 31 Mart 2019 Yerel ve Mahalli idareler seçimleri kapsamında Pütürge’deki çevre mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Gezdiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge’ye yapılacak proje ve yatırımlarını vatandaşlara anlattı. Ziyaretlerde AK Parti ilçe teşkilatı da Mikail Sülük’e eşlik etti.


Pütürgelilerle bölgede planlanan yatırımlara değinen Başkan Adayı Mikail Sülük, “Belediyenin ve İlçe merkezinin enerji ihtiyacı yapılacak Enerji Santrali sayesinde büyük oranda karşılanacak, böylece hem tasarruf sağlanacak hem de ek gelir elde edilecek” ifadelerini kullandı. Planlanan proje ile bölgenin enerji ihtiyacı büyük oranda karşılanacağını belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, aynı zamanda bu proje ile tasarruf ve ek gelir oluşturulacağını ifade etti.


Sülük, güneş enerjisi santrali projesinin Pütürge’ye katacağı değerden söz ederek, “Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla güneş enerjisi santrali yatırımı planlanmaktayız. Belediyenin ve İlçe merkezinin enerji ihtiyacı yapılacak Enerji Santrali sayesinde büyük oranda karşılanacak, böylece hem tasarruf sağlanacak hem de ek gelir elde etmiş olacağız. Yatırım tasarruf ve ek gelir gibi önemli getirilerinin yanı sıra bölge halkını ve diğer yerel yönetimleri yenilenebilir enerji kullanma noktasında teşvik edecek önemli bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.


Projenin tasarruf ve Belediye’ye ek gelir getireceğini belirten Mikail Sülük, “Bu proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılacak, Pütürge Belediyesi’nin enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanacak ve Pütürge Belediyesi’ne ek gelir kaynağı oluşturacak. Proje tamamlandığında ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanacak. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ile bu yöndeki yatırımlarımızı arttıracağız. Bölgenin enerji ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacak. Aynı zamanda tasarruf ve ek gelir oluşturmuş olacağız. Proje tamamlandığında ilk 2 yılda güneş enerji santrali ile bölgenin enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanacak. 5 yıl Sonra ise yeni gelir kaynağı sağlanmış olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:31
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