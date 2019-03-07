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Pütürgeliler Cumhurbaşkanının mitingine akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılmak üzere Pütürge’den onlarca araç kuyruğu oluşturan Pütürgeliler, Başkan Adayı Mikail Sülük’ün önderliğinde miting alanına akın etti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:04
Pütürgeliler Cumhurbaşkanının mitingine akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılmak üzere Pütürge’den onlarca araç kuyruğu oluşturan Pütürgeliler, Başkan Adayı Mikail Sülük’ün önderliğinde miting alanına akın etti.


Coşkulu ve sevgi gösterileri ile mitinge katılan Pütürgeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslerini duyurmayı başardı. Pütürge AK Parti sevdalıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Malatya mitingi için onlarca araç konvoyu ile yeniden tarihi bir rekor yazdı


Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürgelilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir sevgi ve coşku ile karşıladıklarını belirtti.


Malatya merkezde düzenlenen mitinge Pütürge merkezinin yanı sıra 60 mahalleden araçlar kalktı. Başkan Adayı Mikail Sülük, miting ile ilgili yaptığı açıklamada, “Binlerce AK Parti Sevdalısı Pütürgeli hemşerilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için akın akın mitinge katıldı. Onlarca araç konvoyu ile Pütürge tarihinde ilk kez böyle coşkulu büyük bir katılım oldu. Cumhurbaşkanımızın katıldığı mitinge büyük katılım göstererek teveccüh gösteren, sevgilerini ve muhabbetlerini esirgemeyen her bir Pütürgeli hemşehrime şükranlarımı sunuyorum. Çıktığımız bu yolda, Pütürge’ye ve Pütürge’nin her bir ferdine hizmet için mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz. Allah bizi Pütürge’ye, hemşehrilerimize mahcup etmesin” şeklinde konuştu.


Pütürge’de tarihi bir rekor oy çıkarmaları halinde 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Pütürge’ye getireceklerini dile getiren Başkan Adayı Mikail Sülük, “Bu tarihi oy rekorunu gerçekleştireceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı Pütürge’ye getireceğiz. Pütürgeli her bir hemşerimin AK Parti’ye vereceği oyun kendilerine hizmet olarak döneceğinden kuşkuları olmasın. Biz Pütürge’ye sevdalıyız, Pütürge’yi seviyoruz, Pütürge bizim yurdumuz, baba ocağımız, sevdamızdır. Şimdi 31 Martta gereken rekoru kırma zamanı geldi. Üzerimize düşen sorumluluk var ve yüklendiğimiz emaneti, layıkıyla yerine getirip hizmette de rekor kıran bir Pütürge olacak inşallah. İlk günkü aşkla ve coşkuyla yola çıkıp Dünya Liderimizi karşılamak için yine destan yazan siz kıymetli Hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:04
  1. doğa

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