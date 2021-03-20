Malatya’nın Pütürge ilçesi kaymakamlığına Taşra teşkilatında görev yapan Ermenek kaymakamı olan Batuhan Taşgın atandı. Peki, Pütürge kaymakam kim? Batuhan Taşgın kimdir, nerelidir?

Batuhan Taşgın kimdir, nerelidir?

Batuhan Taşgın, 1992 yılında İstabul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Taşgın, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 24 Temmuz 2017 tarihinde Yalova Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giren Taşgın, Yalova/Çınarcık ve Rize/Ardeşen’ de Kaymakam Refikliği stajlarını bitirdi.

Kaymakam Vekâleti stajını Aksaray/Ağaçören ve Karaman/Başyayla’da bitirdikten sonra Batuhan Taşgın, İngiltere/Sheffield’da 8 ay süresince İngilizce öğrenimini sürdürdü. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlünde tezli yüksek lisans eğitimine devam etti. Batuhan Taşgın ileri düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca biliyor.

Ermenek Kaymakamı olarak görev yapan Batuhan Taşgın, İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle 11.09.2020 tarihi itibariyle Pütürge Kaymakamı olarak görevinin başına geçti.