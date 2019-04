Pütürge Belediye Başkanından 31 Mart’taki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 31 Mart Yerel Seçimleri sırasında ilçede yaşanan ve 2 sandık müşahidinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Acımız birdir, bu yaşanan acı olay hiçbir siyasi partinin konusu veya davası değildir” dedi.

Pütürge’de 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanıldığı sırada meydana gelen silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, olayın ardından yaşadıkları büyük üzüntüyü dile getirerek, "31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçiminde Pütürgemiz Bölünmez Mahallesi’nde yaşanan acı olay, hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Demokratik bir yarış olan seçimlerin kardeşlik ortamında yürütülmesine dikkat ederken maalesef yaşanan elim hadise, hepimizi yasa boğmuştur. Pazar günü yaşanan acı olayda her iki taraf da akrabamızdır. Her iki taraf da kardeşlerimizdir. Merhumlara Allah’tan rahmet niyaz ediyor ve hepimize sabır diliyorum. Ölenlerin aileleri de bizim ailemizdir. Acılarını paylaşıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazır olduğumuzu tüm samimiyetimizle beyan ediyoruz. Bu elim hadisede, kimin haklı kimin haksız olduğu bizim için geri plandadır. Şu an olayın tüm detayları yargıda olup, hukuk ve yargı nihai kararını verecektir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, ‘acımız birdir, bu yaşanan acı olay hiçbir siyasi partinin konusu veya davası değildir. Hiçbir parti tarafından da siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Biz, Bölünmez Mahallesi olarak büyük bir aileyiz. Bu acı olayda en çok mağduriyeti yaşayanlar 2 aile ve Bölünmez Mahallesi’dir. Keşke diyorum, keşke bu acı olay olmasaydı ve seçimi ben kaybetseydim. Sağduyulu insanlarımıza bir daha söylemek gerekirse, yaşanan büyük acı, ‘kader miydi, kaza mıydı, ecel miydi’ bilemiyoruz. Ama düğün günümüz, cenaze günü olmuştur ve yaşanan bu olay tüm Pütürgelileri derin bir kedere gömmüştür. Bizler, çıktığımız bu yolda, birlik ve beraberlik içinde olacağımızı beyan ettik ve her ortamda birlik beraberlik mesajı verdik. Hiç kimseyi ayırmadık. Bizler Pütürgeliler olarak, bu zor zamanda daha çok kenetlenmek ve kardeşlik bağlarımızı daha çok güçlendirmek zorundayız. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.