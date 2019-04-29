0553 313 94 23

Pütürge Belediye Başkanından 31 Mart’taki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 31 Mart Yerel Seçimleri sırasında ilçede yaşanan ve 2 sandık müşahidinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:27
Pütürge Belediye Başkanından 31 Mart’taki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 31 Mart Yerel Seçimleri sırasında ilçede yaşanan ve 2 sandık müşahidinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Acımız birdir, bu yaşanan acı olay hiçbir siyasi partinin konusu veya davası değildir” dedi.


Pütürge’de 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanıldığı sırada meydana gelen silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.


Olayla ilgili bir açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, olayın ardından yaşadıkları büyük üzüntüyü dile getirerek, "31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçiminde Pütürgemiz Bölünmez Mahallesi’nde yaşanan acı olay, hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Demokratik bir yarış olan seçimlerin kardeşlik ortamında yürütülmesine dikkat ederken maalesef yaşanan elim hadise, hepimizi yasa boğmuştur. Pazar günü yaşanan acı olayda her iki taraf da akrabamızdır. Her iki taraf da kardeşlerimizdir. Merhumlara Allah’tan rahmet niyaz ediyor ve hepimize sabır diliyorum. Ölenlerin aileleri de bizim ailemizdir. Acılarını paylaşıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazır olduğumuzu tüm samimiyetimizle beyan ediyoruz. Bu elim hadisede, kimin haklı kimin haksız olduğu bizim için geri plandadır. Şu an olayın tüm detayları yargıda olup, hukuk ve yargı nihai kararını verecektir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, ‘acımız birdir, bu yaşanan acı olay hiçbir siyasi partinin konusu veya davası değildir. Hiçbir parti tarafından da siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Biz, Bölünmez Mahallesi olarak büyük bir aileyiz. Bu acı olayda en çok mağduriyeti yaşayanlar 2 aile ve Bölünmez Mahallesi’dir. Keşke diyorum, keşke bu acı olay olmasaydı ve seçimi ben kaybetseydim. Sağduyulu insanlarımıza bir daha söylemek gerekirse, yaşanan büyük acı, ‘kader miydi, kaza mıydı, ecel miydi’ bilemiyoruz. Ama düğün günümüz, cenaze günü olmuştur ve yaşanan bu olay tüm Pütürgelileri derin bir kedere gömmüştür. Bizler, çıktığımız bu yolda, birlik ve beraberlik içinde olacağımızı beyan ettik ve her ortamda birlik beraberlik mesajı verdik. Hiç kimseyi ayırmadık. Bizler Pütürgeliler olarak, bu zor zamanda daha çok kenetlenmek ve kardeşlik bağlarımızı daha çok güçlendirmek zorundayız. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KAEÜ’sinde 4 yeni bölüm 14 de yeni program açıldı
    1. KAEÜ’sinde 4 yeni bölüm 14 de yeni..
    2. "Bahar renkli" Tortum Şelalesi..
    3. Vali Çakacak trafik denetiminde
    4. Mandela'nın torunundan Filistinlilere..
    5. Chia tohumu nedir? Nasıl kullanılır?
    6. Türkiye'den bir ilk daha! Yola çıktı
    7. Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında 1.81..
    8. Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi
    9. İstinaf'tan eski futbolcu Karan'a..
    10. 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Final..
    11. Sirkeci’de broşür dağıtma bahanesiyle..
    12. Burhaniye’de sigara bıraktırma..
    13. "Filistin'i devlet olarak tanıdığımız..
    14. AK Partili aday, kazanan CHP’li..
    15. Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi..
    16. 13 yaşındaki çocuğun organları 5..
    17. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    18. Başkan Yılmaz, belediye atölyelerinde..
    19. Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür..
    20. Gazze'de Filistinli tutuklular için..
    21. Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu:..
    22. Hem olaylara koşuyor hem de ailelerin..
    23. Future Lab, geleceğin teknolojilerini..
    24. Kocadere şehitleri anıldı
    25. MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne özel..
    26. Marmara Denizindeki turunculuk büyük..
    27. Antalya’da Karadeniz esintisi
    28. Başkent’te DEAŞ operasyonu
    29. 1 Mayıs tertip komitesinden miting..
    30. Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret