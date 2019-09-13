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Hindistan'daki dini etkinlikte 18 kişi öldü

Hindistan'da, Hindu inancına göre tanrı kabul edilen Ganesha'nın suya batırıldığı etkinlikte, 18 kişi boğularak öldü.

13 Eylül 2019 Cuma 14:12
Hindistan'daki dini etkinlikte 18 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Hindu "tanrı"sı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinliklerde 18 kişi boğularak hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre polis, Maharaştra'nın 11 bölgesinde Hindu inancına göre tanrı kabul edilen put Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinlikler sırasında 18 kişinin boğulduğunu bildirdi.

Bugün 30'a yükseldi

Ülkede "Ganesh Chaturthi" Hindu festivali çerçevesinde bugün düzenlenen etkinliklerde ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği kaydedildi.

Polis, sabah saatlerinde, Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal şehrinde de göldeki etkinlikte Ganesha'nın büyük heykelinin göle batırdığı sırada bir teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:12
  1. Ganesh Chaturthi
  2. Hindistan
  3. Bhopal
  4. Ganesha

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