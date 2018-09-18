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Putin'le Netenyahu uçak krizini telefonda görüşecek

Suriye'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun telefonda görüşeceği bildirildi.

18 Eylül 2018 Salı 16:33
Putin'le Netenyahu uçak krizini telefonda görüşecek

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin "kısa bir zaman içinde" gerçekleşeceğini belirtti.

Yerel basına konuşan bir başka diplomatik kaynak ise İsrail ile Rus siyasi ve askeri yetkililerin "sürekli temas" halinde olduğunu ifade etti.

İSRAİL ESED REJİMİNİ SUÇLADI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:33
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu

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