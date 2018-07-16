Putin'le görüşen Trump gözdağı verdi!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bugün bir araya gelen ABD BaşkanıDonald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinyaklaşık bir saat süren ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin ve Trump'ın ortak basın toplantısından satırbaşları;

PUTİN: TRUMP İLE BİRBİRİMİZİ ANLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Putin, görüşmelerde nükleer silahların kısıtlanması konusunun da ele alındığını söyledi.

Putin,"Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık. Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdik. Hem Rusya hem ABD ordusu etkili bir iletişim kanallarını açması gerekiyor. İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi de konuştuk. ABD, İran'la nükleer anlaşma konusundaki pozisyonumuzu biliyor. Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir Bu konuda herhangi bir spesifik materiyal varsa ortak olarak incelemeye hazırız.Başkan Trump'la birbirimizi anladığımızı düşünüyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti.

TRUMP: YAPICI VE AKICI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Trump, "Yapıcı ve akıcı görüşme gerçekletirdik. Bir çok konuda açık ve derin konuşma yaptık. Ülkelerimiz arasınadki anlaşmazlıklar iyi biliniyor. Bunları detaylı olarak görüşyük. İşbirliği yapmanın ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemenin yolunun bulunması gerkiyor. İşbirliğinin faydalarını da gördük. Soğuk savaşımn gerginliğinde bile bu gündne farklı bir dünya vardı. İlişkilerimiz şu ankinden kötü olmamıştı. 4 saatte bunu çözdük." diye konuştu.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

Trump, "Rusya ile yapıcı diyalog diğer diyalogları beraberinde getirecektir. ABD seçimlerine müdahale konusunu doğrudan sordum. Küresel terör belası konusunda işbirliği sürdürülmeli. DEAŞ'la verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Parlak gelecek için daha güçlü diyaloğun ilk adımını attık." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip" dedi.

Trump, "Putin'e iyi bir rakibim dedim. Putin için rakibim derken kompliman yaptım" dedi.

Putin, "Petrol ve doğalgaz alımında ABD'de büyük güç. Hiçbirimiz fiyatların düşmesini istemiyoruz. Belli bir fiyatın ötesinde karlılık ortadan kalkıyor. Doğalgaz üretmenin anlamı kalmıyor." şeklinde konuştu.

Trump, "İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip." dedi.

TRUMP: SEÇİMDE KARA BULUT YOK

Trump, "ABD'nin aptalca davrandığını düşünüyorum. Ben göreve gelmeden bu diyaloğun açılması gerekiyordu. Artık bir aradayız. Muhteşem şeyler yapacağız. Geçmişte her iki tarafta hatalar yaptı. Rusya ile diyaloğumuzu çok daha önce sağlamalıydık. Rusya ile işbirliği diye bir şey yoktu. Seçimde karbulut yok. Hillary Clinton'u kolayca yendim" diye konuştu.

PUTİN: ABD SEÇİMİNE MÜDAHALE ETTİĞİMİZ İDDASI SAÇMALIK

Putin, "ABD seçimine müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık. Doğrudan siyasi çıkar ekseninde hareket etmememiz gerekiyor. Bir gerçek gösterir misiniz Rusya'nın müdahalesini ortaya koyan. Bu saçmalık" dedi.

TRUMP: SURİYE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN İKİMİZ DE İSTEKLİYİZ

Trump, "İsrail ile çok uzun zamandır dostuz. Suriye konusunda bir şeyler yapamız gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Ortak çalışmamız gerçekleşecektir. DAEŞ'in ortadan kaldırılması konusunda atılan adımları gördüğünüzde Rusya bize bazı konularda yardımcı oldu. Bu insanlar korkunç şeyler yaşadılar.Suriye halkına tekrar yardım edebilirsek gerçekten temelimiz insani yardımdı, Tek ikimizde yapacağız" dedi.



Putin, "Suriye'deki insani yardımı görüştük. Çabalarımızı arttıracağız. Askeri kargo uçağımız ile yardımların dağıtılması için çabalıyoruz"