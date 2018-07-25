Putin'in yeni silahı Batı'yı korkuttu: Fransa'yı haritadan siler
Geçtiğimiz Mart ayında Putin tarafından duyurulan ve ürkütücü özellikleriyle büyük tepki toplayan RS-28 Sarmat isimli nükleer silahın testleri gerçekleştirilmeye başlandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:24
Geçtiğimiz Mart ayında Putin, bizzat yaptığı açıklamayla Rusya'nın yeni "yenilmez" nükleer silahını tanıtmıştı.
Yeni nesil füze dünya üzerinde her noktaya gidebilecek menzile sahip ve Fransa büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilir.
İşte bu özellikleriyle herkesi tedirgin eden RS-28 Sarmat'ın testleri, yeni ortaya yayınlanan görüntülere göre başladı.
RS-28 Sarmat füzelerinin her biri 750 kiloton olan 15-20 arası mühimmatı taşıyabilecek güçte olduğu biliniyor
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