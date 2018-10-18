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Putin'in yeni otomobili 'çakma' çıktı

Yeni dönemde yerli makam aracı kullanmaya başlayan Putin'in 'kortej' adı verilen aracı, tanksavar füzeye bile dayanıklı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:17
Putin'in yeni otomobili 'çakma' çıktı

Putin, seçildiği yeni döneminde yerli limuzinini kullanıyor. Rus lider için özel olarak üretilen yerli makam aracı birçok önemli özelliğe sahip.

Tanksavar füzesine dayanıklı

Putin'in üretim sürecini yakın takip ederek bizzat dahil olduğu araç, tanksavar füzelerine bile dayanaklı olacak şekilde üretildi.

Dev motor

Putin'in Kortez'i üretim aşamasında Alman spor oomotiv devi Porsche ile birikte Ar-Ge gerçekleştirdi. Putin'in şu anda kullandığı aracın V8 motora sahip 600 beygir gücünde olduğu belirtildi.

Trump'ın 'canavar'ı ile yarışacak

ABD'de başkanların Canavar olarak bilinen Cadillac marka otomobilleri ile yarışacak teknoloji ve güvenlik seviyelerinde üretilen araç, şimdiden kıyas konusu oldu.

Henüz teknolojik özellikleri açıklanmasa da uznamlar tarafından ciddi araştırma, kıyaslamalara konu olan araçlar, yakın gelecekte bir yarış içerisine girecekler.

"Rolls Royce çakması"

Mercedes-Benz S-Serisi ile Rolls-Royce Phantom karışımı bir görüntüsü olan bu limuzin, "Kortez" kod adına sahip. Özellikle kasasının Rolls Royce'a benzerliği nedeniyle eleştirilerin de hedefi olan Kortez, İngiliz otomoboilinin çakması olarak yorumlandı.

Ancak aracın nükleer silahları kontrol etme imkanı bulunuyor. Putin aracıyla yolculuk ederken kırmızı düğmeyi kullanabilir.

Zengin Rus vatandaşlarına satılacak

Rusya bu limuzinin geliştirilmesini bir başlangıç olarak görüyor. Bu limuzinin çeşitli varyasyonlarından 5.000 adet üretileceği ve Rus hükümetinin kullanımına sunulacağı da açıklanıyor.

95 bin ile 111 bin dolar fiyat ile aracın sivil versiyonlarının da ultra-zengin Rus vatandaşlarına satılacağı da gelen bilgiler arasında.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:17
  1. limuzin
  2. Rolls-Royce Phantom
  3. Rusya
  4. Putin
  5. Aurus

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