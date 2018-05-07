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Putin'in yeni dönemi resmen başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:19
Putin'in yeni dönemi resmen başladı

Putin, marttaki seçimlerde oyların neredeyse 77'sini fazlasını almış ve bu, Rus liderin en büyük sandık başarısı olmuştu.

 

YEMİNİNİ ETTİ

Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek yemin töreninde, saatlerin tam 12.00'yi vurmasıyla Putin, Georgiyevskiy ve Aleksandrovskiy salonlarından geçerek tören salonuna girdi. Burada Putin, Anayasa Mahkemesi başkanının huzurunda sağ elini anayasaya koyarak yemin etti.

​Yeminde şu ifadeler yer aldı: "Rusya devlet başkanı olarak görevimi yerine getirirken, insanların hak ve özgürlüklerine saygılı davranıp onları koruyacağıma; Rusya Anayasası'nı muhafaza edip koruyacağıma; ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim."

Yemin sonrasında Putin, resmen dördüncü dönemine başlamış oldu.

 

 

PUTİN'İN 4'ÜNCÜ DÖNEMİ

Rus lider, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Anayasaya göre bir kişi üst üste üç dönem devlet başkanlığı yapamadığı için 2008'de başbakanlığa geçti.

Putin 2012'de yeniden aday olduğu devlet başkanlığına seçilip 6 yıl daha koltukta kaldı. Bu sene Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıldönümüne denk gelen devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından Putin, 6 yıl daha yani 2024'e kadar görevde kalacak.

Putin'in 4'üncü dönemi için yemin edişini basın mensupları ile birlikte halktan davetliler de yakından takip etti.

 

NÜKLEER CEPHANE PUTİN'E EMANET

Kremlin'in Andreyevskiy salonundaki törenin ardından, başkomutan olduğu için Putin'e ülkenin stratejik nükleer cephaneliğinin kodlarını içeren bir çanta verilecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:19
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