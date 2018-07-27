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Putin'in Trump'a hediye ettiği topun içinde çip bulundu

Temmuz ayında düzenlenen tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği topta bir çip bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:29
Putin'in Trump'a hediye ettiği topun içinde çip bulundu

Tarihi zirve sona erse de, yankıları hala devam ediyor. İki liderin bire bir görüşmelerinin ardından basının karşısına geçtikleri anda, Putin, Trump'a Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası topu hediye etmiş ve "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullanmıştı. Topta bir çip bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. ABD'de bu çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesi oluştu.

Adidas marka topta çip bulunduğu iddia edildi. Ancak Adidas'ın şampiyonaya özel olarak ürettiği toptaki çip, başka amaçlarla kullanılabilecek yüksek teknolojili bir çip olmamakla beraber, yalnızca taraftarların cep telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve başka içeriklere erişmesini sağlıyor.

ABD Gizli Servisi ise, Başkan Trump'a hediye edilen her şeyin güvenlik incelemesinden geçtiğini belirtti.

Adidas da çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişeleriyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da, topun hediye edildiği gün Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Top bana verilmiş olsaydı, dinleme cihazı olup olmadığını kontrol eder, asla Beyaz Saray'a sokmazdım" ifadesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:29
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