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Kremlin Sözcüsü Erdoğan ve Putin görüşmesinin detaylarını aktardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki tarihi zirvede iki buçuk saat baş başa görüştüklerini ve her iki liderinde sahadaki nüansları çok iyi bildiklerini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 07:39
Kremlin Sözcüsü Erdoğan ve Putin görüşmesinin detaylarını aktardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı.

"İkisi de sahadaki nüansları iyi biliyor"

Her iki liderin Suriye'de sahadaki duruma hakim olduğunu vurgulayan Peskov, "Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

Baş başa görüşmenin ileriki aşamasında savunma bakanları ve diğer uzmanların da davet edildiğini aktaran Peskov, Erdoğan ve Putin'in bizzat mutabakat muhtırası üzerinde değişiklikler yaptığını söyledi. İki liderin, dışişleri bakanlarına bu değişiklerden sonra metinde boş kalan yerleri doldurmaları talimatı verdiğini anlatan Peskov, Rusça, Türkçe ve İngilizce hazırlanan mutabakat metninin dışişleri bakanları tarafından karşılaştırıldığını belirtti.

Peskov bütün bu sürecin 6 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

“Bu mutabakat Avrupalıların da çıkarına”

Ayrıca Türkiye ve Rusya Mutabakat Muhtırası'nın Avrupa açısından da önem arz ettiğine dikkati çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakat aslında Avrupalıların da çıkarınadır, çünkü sınır terör unsurlarının sızmasından korunuyor, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda daha sonra Avrupa'ya yönelebilecek göç akımını engelliyoruz. Bunun için Avrupa tamamen tatmin olabilir ve olmalıdır. Her şeyden önce bu mutabakattan Kürtler memnun olmalıdır."

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat muhtırasının Moskova'nın mı yoksa Ankara'nın mı inisiyatifiyle yapıldığı sorusuna Peskov, “Bu ortak bir çalışmadır.” şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:39
  1. Ankara
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