Putin’in Müslüman olmasında Erdoğan’ın rolü var mı?

Bilindiği gibi Putin'in basın danışmanı Dmitri Peskov Putin'in İslam’ı seçtiğini belirterek, zaman buldukça Kuran okuduğunu söylemiş ve bu iddialar basında geniş yer almıştı. Son olarak da gazeteci Mutar Zurnacı’nın programında yazar Kazım Yurdakul, Putin Müslüman mı sorusuna “Tabi ki öyle” diye cevap vererek Putin’in İslamiyet’i seçtiğini kamuoyuna açıklamıştı. Durum böyle olunca, “Putin’in İslam’ı seçmesinde kim rol oynadı? Putin’i kim etkiledi soruları gündeme gelmeye başladı. Tabi akla gelen tek bir isim var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte restore edilen 111 yıllık Moskova Merkez Camii'nin açılışını birlikte yapmıştı. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin Erdoğan ile birlikte Putin’e bir Kuran’ı Kerim hediye etmişti. Bilindiği gibi Ukrayna savaşı sonrasında batılı liderler ile Putin’in arası açılmış, dünyada görüştüğü tek lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Şimdi Putin’in Müslüman olmasında en büyük rolün Erdoğan’a ait olduğu söyleniyor.

PUTİN’İN MÜSLÜMAN OLMASI İLE İLGİLİ KİM NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Murat Zurnacı’nın hazırladığı Sebep Sonuç programına katılan yazar Kazım Yurdakul Putin ile ilgili dünyada ses getirecek önemli açıklamalarda bulundu. Kazım Yurdakul, Putin’in İslam’a yönelik düşüncelerini ve İslam yanlısı politikalarını dele getirince Murat Zurnacı,

“Peki Putin Müslüman mı?” diye soru yöneltti. Yurdakul,

“Tabi ki öyle!” diyerek. Putin’in Müslüman olduğunu örneklerle anlattı.

Kazım Yurdakul’un ortaya attığı bu iddialar, Putin'in basın danışmanı Dmitri Peskov’un, “Putin 2015 yılında Müslümanlığı seçti.” sözlerini hatırlattı. Peskov, Putin’in zaman zaman Kuran okuduğunu da açıklamıştı.

Gazeteci Murat Zurnacı’nın hazırladığı Sebep Sonuç programına katılan yazar Kazım Yurdakul Putin ile ilgili dünyada ses getirecek önemli açıklamalarda bulundu. “Putin’in Müslüman olduğu zaten biliniyor.” diyen Yurdakul’un konuşmalarından detaylar...

Putin Güney Kıbrıs’a Müslüman bir büyük elçi atadı

“Biz Hazar Türklerinden öte Ortodokslar ile inanılmaz bir ilişki yürütüyoruz şu anda. Yani ben hep şöyle bir ifade kullanıyorum 610 yılına kadar Müslüman olanlarla 610’dan sonra Müslüman olanlar birleşiyor dünyada. Dünya yeni fark ediyor 15 temmuzdan sonra ki zaten buna saldırıyorlar. Dünya yeni fark ediyor Karlov suikastı, Dugin’in kızının öldüğü suikast, buna cevaben aynı hafta Rusya’nın yeni eğitim yılı açılışını Putin’in sayın Perinçek’e yaptırması orada arka planda başka isimler de var.

Rusya’da İslam’a hakaret edenlere ağır cezalar getirdi.

Ortodoks Müslüman stratejik iş birliği deniliyor ama şimdi Güney Kıbrıs’ta ABD ambargoyu kaldırıyor aynı gün Putin, Güney Kıbrıs’a Müslüman bir büyükelçi atıyor. Geçen hafta Putin, sosyal medyada İslam’a hakarete 2 ile 10 yıl arası ceza getiriyor. Daha bir çok şey sayabilirim. Eşcinseller ile ilgili aldığı kararlar, Dugin’in Abdul Hakim Arvasi hazretlerinin türbesindeki videodan (Putin’in İslam’a yakınlığı anlaşılıyor)”

Putin Müslüman olabilir demişti

Sunucunun, “Peki Putin Müslüman mı?” sorusu üzerine Kazım Yurdakul, “Tabi ki öyle! Hakikaten bakın bir çok insan Acaba Putin Müslüman mı? diyor. Türkiye de yıllar önce İslami kimliği olan birisi, Putin Müslüman olabilir demişti zaten. Ben de 2015 de olabilir demiştim. Sebebi vardı. İki hafta önce Lavrov öyle bir açıklama yaptı ki. “İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurduk, İslam’ın insana verdiği değeri önemsiyoruz.

Putin’in elinde Barnabas İncili’ni görürseniz şaşırmayın

Bu nedenle doküman ve kitap istedik.” Bunun tek bir açıklaması var. Yani yakında en fazla iki üç sene içinde Putin’in elinde Barnabas incilini görürsek hiç şaşırmayalım.”

Barnabas İncili’nde Hz. Muhammed’in geleceği müjdeleniyor.

Programın sunuculuğunu yapan Murat Zurnacı, “Peki bu ne anlama geliyor?” sorusu üzerine de Yurdakul,

“Putin’in tüm Ortodokslara Barnabas İncili’ni göstermesi demek, Müslüman olun demek anlamına geliyor.” diye cevap verdi. (Barnabas İncili’nde Hz. Muhammed’in geleceği müjdeleniyor.)

Barnabas İncili’nin önem kazanması, Pavlus tarafından getirilen diğer incillerin tahrif edilmiş olduğunu ortaya koyuyor...

Daha pek çok konuyu dile getiren Yurdakul’un açıklamaları gündeme oturdu.

Gazeteci Murat Zurnacı’nın hazırladığı Sebep sonuç programına katılan yazar Kazım Yurdakul Putin ile ilgili dünyada ses getirecek önemli açıklamalarda bulundu.

Aynı iddia daha önce de gündeme gelmişti

2015 yılında Rus İnterfax haber ajansına dayandırılan habere göre, Putin'in basın danışmanı Dmitri Peskov, Putin'in Müslümanlığı seçtiğini belirtti. Peskov, bu yöndeki sorulara, "Evet, Putin böyle bir karar aldı" cevabını vermişti.

Danışman Peskov, Putin'in özel nedenlerle böyle bir karar aldığını kendisinin de zaman zaman Kuran-ı Kerim okuduğunu ifade etti.