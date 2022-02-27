Putin'in köpeği Kadirov'dan bomba itiraf

Mücahitlere ihanet ederek Rusya'nın tarafına geçen ve bunun karşılığında Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirilen Ramazan Kadirov, bomba bir itirafta bulundu.

Rusya'ya destek için Ukrayna'da askeri harekatlara katılan Kadirov, “Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk.” dedi.

Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağıran Kadirov, yayınladığı videoda “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.