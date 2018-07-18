0553 313 94 23

Putin'in hareketi sunucuyu şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Fox News'e katılan Rusya Devlet başkanı Putin, programda sunucunun kendisine uzattığı kağıdı tedbiren almadı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
Putin'in hareketi sunucuyu şoke etti!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada her ne kadar yapıcı gelişmeler olsa da bu gelişmelerin suni olduğu, görüşmeye ilişkin detaylarla ortaya çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Fox News kanalına verdiği röportajda da, arada yaşanan bu güvensizlik durumu tescillendi.

SEÇİMLERE MÜDAHALE

Eski bir KGB ajanı olan Putin, Chris Wallace'ın programında kendisine sorulan sorulara yanıt veriyordu. Wallace bir ara, Putin'e ABD'deki seçimlere müdahil olup olmadığına ilişkin bir soru sordu ve elindeki kağıdı da buna delil olarak sundu.

Demokrat Parti'nin seçim listelerini, bilgilerini siber yöntemlerle Rusların ele geçirdiğini savunan Wallace, seçime Rusya'nın müdahil olup olmadığını sordu. Tam da bu noktada elindeki kağıdı Putin'e uzatan Wallace ile Rus devlet başkanı arasında bir anlık bir duraklama oldu.

KENDİSİNE UZATILAN KAĞIDI ALMADI

Putin, Wallace'ın kendisine uzattığı kağıdı bir süre onun elinde bekletirken, sunucu Putin'e kağıdı alıp incelemesi yönünde çağrıda bulundu. Bunun üzerine Putin sunucuya kağıdı almayarak masaya bırakmasını söyledi.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Wallace kağıdı masaya bırakırken, Putin iddialara cevap verdi.Putin'in, kendisine uzatılan kağıdı almamasına sebep olarak parmak izi bırakmama ve olası kimyasal saldırılara karşı tetikte olmak gibi KGB ajanlığından kalma eski tedbirler olduğu belirtti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
  1. abd
  2. donald trump
  3. başkan
  4. zehir
  5. parmak izi
  6. vladimir putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincir marketlerdeki büyüme esnafı eziyor
    1. Zincir marketlerdeki büyüme esnafı..
    2. MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve..
    3. TÜSİAD OHAL'de semirmiş
    4. Başbakanlık eski müşavirinden..
    5. 8 Türk'ün öldürüldüğü davada şok..
    6. Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira..
    7. FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına..
    8. Muson yağmurları felaket getirdi: 511..
    9. ‘Orta vadeli’ planlarımız arasında..
    10. Adnan Oktar'ın annesine bakın ne..
    11. Bartın'da bacakları kesilip ırmağa..
    12. Sanayideki güçlü duruş ekonomiyi..
    13. Putin'in hareketi sunucuyu şoke etti!
    14. İngiltere’de Hürjet rüzgârı esti
    15. Satanist kardeşler annelerini öldürdü!
    16. Cinayet kurbanı erkekler kadınlardan 4..
    17. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    18. İşadamının borcu da olur alacağı da
    19. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı..
    20. İzmir'de 250 işçi zehirlenerek..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!