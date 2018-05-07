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Putin'in başbakan adayı yine Medvedev oldu

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti. Putin, başbakan adayı olarak yine Dimitriy Medvedev'i gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:11
Putin'in başbakan adayı yine Medvedev oldu

Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.

Anayasaya göre, Putin’in en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekirken, söz konusu teklifin de Duma tarafından en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Rusya'da 18 yıldır görevde olan Vladimir Putin, başbakan adayı olarak Dimitriy Medvedev'i yeniden aday gösterdi. 

Putin, Rusya’nın yeni başbakanı ve kabine üyelerine yönelik tercihiyle ilgili daha önce bir açıklama yapmamıştı. Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’e “sadakatini” ispatlayan Medvedev’i tekrar aynı göreve getireceğini bekliyordu. 

Putin’in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin’i getirmesi bekleniyor.

2024'E KADAR RUSYA DEVLET BAŞKANI 

Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yemin töreniyle Rusya Federasyonu devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ve Federasyon Meclisi, Duma üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kadar misafirin katıldığı törenle devlet başkanlığı görevini yeniden devraladı. 

Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76,69’unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024'e kadar yürütecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:11
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