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Putin'i zora sokacak görüntüler! Kimliği tespit edildi

İngiltere'de Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Julia'nın suikast ile öldürülmesinin ardından gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Suikasti düzenleyen iki Rus zanlıdan birinin Rus istihbarat servisi GRU mensubu yüksek rütbeli Albay Anatoliy Çepiga olduğu öne sürüldü.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:18
Putin'i zora sokacak görüntüler! Kimliği tespit edildi

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Julia'ya suikast girişiminde bulunmakla suçlanan iki Rus zanlıdan birinin 'gerçek kimliği' tespit edildi. Zanlının Rus istihbarat servisi GRU mensubu yüksek rütbeli Albay Anatoliy Çepiga olduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümeti, Rus vatandaşı olduğunu söylediği zanlıların isimlerini Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklamıştı.

Araştırmacı internet siteleri Bellingcat ile Insider, Boşirov'un gerçek kimliğini Çeçenistan Savaşı gazisi, eski bir Rus özel gücü olan Çepiga olarak tespit etti.

Skripal zanlısının Anatoliy Çepiga olduğu doğrulanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki zanlının da "sivil oldukları iddiası çürütülmüş olacak.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre, Çepiga'nın Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde Nikolaevka Köyü'nde 5 Mayıs 1979'da doğdu. 18 yaşında askeri okula kaydoldu.

Hükümet yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, zanlının gerçek kimliği konusunda görüş ayrılığı olmadığı anlaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

66 yaşındaki Eski çift ajan Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, Noviçok adlı bir kimyasal maddeyle 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçsiz bir halde bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Eylül ayında İngiliz polisi, isimlerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıkladığı iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat görevlileri olduğuna inanıldığını belirtti.

Putin ise, söz konusu iki kişinin sadece siviller olduğunu savundu.

Russia Today (RT) Televizyonu'na konuşan ikili de "yalnızca turist olduklarını" iddia etti.

İki zanlı, İngiltere'nin suçlamaları yüzünden "olağanüstü bir tesadüf" nedeniyle mağdur olduklarını ve yalnızca tatile çıkan iki Rus iş adamı olduklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:18
  1. Vladimir Putin
  2. Sergey Skripal
  3. Anatoliy Çepiga

YORUM YAZ

  • Nebil GüneşNebil Güneş41 dk önce
    Ahbrsabahtan beri zil takıp oynayacak. Trumpla barıştık diye Gercektenbarıştıkmı. Siz Bilirsiniz.BirdeTürkiyeye teşekkür etmiş. Bu habergaymak gaymak Yemede yanında yatcinsindeDogruysa eger.
  • yazıYORUMyazıYORUM47 dk önce
    Yaw Rus istihbaratı suikast yapacak ama suikast yaptıkları kişiler sağ kurtulacak. Geçin bu hikayeleri. Herifler İstanbul da çatır çatır adam vurdular bir kişide sağ kurtulamadı.
Bugünkü Akit

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