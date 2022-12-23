Putin'i sarsacak gelişme: Rusya'ya güvenmiyoruz, şu an tek güvendiğimiz ülke Türkiye

Rus devletine bağlı işbirliği ajansı Rossotrudniçestvo, eski Sovyet cumhuriyetlerinin vatandaşlarına Rusya'ya bakış açılarını sordu. Ajansın ağustos-kasım arasında yine devlete bağlı kamuoyu yoklama kuruluşu VTsİOM'a yaptırdığı anketin sonuçlarını kurumun başında bulunan Yevgeni Primakov açıkladı.



Rusya'ya olumlu baktığını söyleyenlerin oranları ülkelere göre şu şekilde çıktı:



Güney Osetya - yüzde 97.



Tacikistan - yüzde 95.



Abhazya - yüzde 92.



Kırgızistan - yüzde 80.



Özbekistan - yüzde 74.



Belarus - yüzde 62.



Kazakistan - yüzde 62.



Ermenstan - yüzde 52.



Moldova - yüzde 40.



Azerbaycan - yüzde 38.



Rossotrudniçestvo ve VTsİOM araştırmaya Gürcistan ve Ukrayna'yı dahil etmedi.



Araştırmada bu ülke vatandaşlarına "En çok hangi ülkeyi dost görüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi.



Soruya Azerbaycanlıların yüzde 99'u Türkiye yanıtını verdi. Moldovalıların yüzde 62'si ise Almanya'yı dost görüyor..

Turkrus