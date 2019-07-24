ASALA terör örgütünün 9 Mart 1983’te düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye’nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar’ın yeğeni Celal Kemal Balkar, Rus lideri Putin’e ’Rusça Nutuk’ gönderdi.

Samsun’da yaşayan Celal Kemal Balkar, Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyiye gitmesi ve son olarak da S-400’lerin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte Türk-Rus dostluğunun pekişmesi için Rusça yazılmış Nutuk’u Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ulaştırılması için Kremlin Sarayı’na gönderdi.

Türk-Rus dostluğunun pekişmesi için böyle bir şey yaptığını ifade eden Celal Kemal Balkar, “Şehit Büyükelçi Galip Balkar’in yeğeniyim. Bundan iki yıl önce Samsun Kitap Fuarı’ndan Rusça Nutuk almıştım. Geçen ay bunu Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e yolladım. Kargoyu PTT’nin internet sitesinden takip ettim. Kremlin Sarayı’na ulaşmış ama Putin’in eline ulaşıp ulaşmadığını henüz bilmiyorum. Bu nutuk kitabını göndermenin sebebi, Türk-Rus dostluğunun pekişmesi ve Atatürk’ün bu ülkeyi hangi şartlar altında kurulduğunun Putin’in de okumasıdır. S-400’ler için de Rusya Federasyonu’na ve Putin’e teşekkür ederim. Kargom Kremlin’e ulaşmış ama Putin’e ulaşması biraz zaman alabilir” dedi.