Putin’e özel araç üreten Aurus, Avrupa’ya açılıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa’da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa’da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı Vladimir Putin için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa’ya açılacağını duyurdu. Bakan Manturov, 2021 yılından itibaren Avrupa’ya açılacak Aurus’un Putin için özel ürettiği yüksek güvenlikli ve ağır zırhlı “Senat” model limuzini de özel siparişle satılacağını açıkladı. Manturov, satış için yerel dağıtıcılar ile görüşüldüğünü kaydetti.

Manturov ayrıca, Aurus’un sedan, limuzin, SUV ve mini van modelleri üreteceği açıkladı.

Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.