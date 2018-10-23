Putin'den Ukrayna'yı kızdıracak açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım’ın en önemli şehri Sivastopol için “Sivastapol her zaman Rusya'nın parçası olmuştur” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yaptığı çalışma toplantısında Kırım’ın en önemli şehri Sivastopol için polemik oluşturan bir açıklama yaptı. Putin, Sivastopol için, “Sivastopol her zaman Rusya’nın bir parçası olmuştur” dedi.

“Kırım Ukrayna’ya bağlanırken Sivastopol unutulmuş”

Toplantı esnasında Kırım’ın tarihi geçmişine değinen Putin, “Sovyetler Birliği döneminde 1954 yılında Kırım, Ukrayna’ya bağlanıldığında Sivastopol’un Ukrayna’ya bağlanması unutulmuştur. Resmi ve yasal olarak Sivastopol her zaman Rusya’nın bir parçası kalmıştır” dedi.

Putin daha ise sonra Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e belediyenin Sivastopol’a ne tür yardımlar yaptığını sordu. Sobyanin ise Sivastopol şehrindeki okulların, hastanelerin, parkların ve sosyal alanların yeniden onarımı ve inşası çalışmaların 2019 yılında başlayacağını belirtti.