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Putin'den Ukraynalılara Rus vatandaşlığı kolaylığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk'ın, ayrılıkçıların kontrolü dışındaki kısımlarında yaşayanlara da Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran düzenlemeye imza attı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:26
Putin'den Ukraynalılara Rus vatandaşlığı kolaylığı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan insani amaçlarla Rus vatandaşlığına başvuruda bulunanlara kolaylık tanınması yönündeki düzenlemeyi genişleten bir kararname imzaladı.

Kararnameyle Ukrayna'nın sözde ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk kısmında, sadece sürekli ikamet edenler değil, bölgenin tamamında sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Nisan'da imzaladığı kararnameyle Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin ayrılıkçıların kontrolündeki kısmında sürekli ikamet edenlerin Rus vatandaşlığına kabulü için basitleştirilmiş şekilde başvuru yapma hakkı vermişti.

Ukrayna'da, 2014'te Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılar, Kiev yönetimine karşı sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:26
  1. Rus vatandaşlığı
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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