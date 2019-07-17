Putin'den Ukraynalılara Rus vatandaşlığı kolaylığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk'ın, ayrılıkçıların kontrolü dışındaki kısımlarında yaşayanlara da Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran düzenlemeye imza attı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti. Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan insani amaçlarla Rus vatandaşlığına başvuruda bulunanlara kolaylık tanınması yönündeki düzenlemeyi genişleten bir kararname imzaladı. Kararnameyle Ukrayna'nın sözde ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk kısmında, sadece sürekli ikamet edenler değil, bölgenin tamamında sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Nisan'da imzaladığı kararnameyle Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin ayrılıkçıların kontrolündeki kısmında sürekli ikamet edenlerin Rus vatandaşlığına kabulü için basitleştirilmiş şekilde başvuru yapma hakkı vermişti. Ukrayna'da, 2014'te Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılar, Kiev yönetimine karşı sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.