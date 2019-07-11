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Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy'in teklifine flaş cevap

Rusya Lideri Vladimir Putin, kendisiyle buluşmak isteyen Ukraynalı mevkidaşının teklifine "Ukrayna'da hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılmasının ardından yeni bir toplantı yapılması için görüşülebilir" yanıtını verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy'in teklifine flaş cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifine ilişkin, olumlu bir açıklama yaptı.

Putin ile Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğine işaret eden Putin, "Ukrayna'da hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılmasının ardından yeni bir toplantı yapılması için görüşülebilir." diye konuştu.

Zelenskiy, Putin'i, Minsk'te "Kırım ve Donbas" konulu görüşme yapmaya çağırmış, "Konuşmak için şu isimleri teklif ediyorum, ben, siz (Putin), ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Zelenskiy'nin teklifini dikkate alacaklarını belirterek, "Nasıl bir görüşme formatı olduğunu ve sonuçlarını anlamak gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Zelenskiy'nin Putin ile Belarus'ta görüşme teklifini desteklemişti.

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'daki krizin çözümü için Normandiya Formatı'nı kurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  3. Almanya
  4. Fransa
  5. Rusya
  6. Ukrayna

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