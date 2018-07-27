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Putin'den Trump'a flaş teklif!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
Putin'den Trump'a flaş teklif!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de tarihi zirveye imza atan ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin, ikinci bir görüşmenin sinyallerini vermişti.

Ancak Trump kendisine yöneltilen eleştirilerden sonra geri adım atmış, iki liderin görüşmesi 2019 yılına ertelenmişti.

Bu gelişmenin ardından Putin, yaptığı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini söyledi. Washington ile ABD arasında küresel sorunların yanı sıra, İran'ın konuşulması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıklamış, Bolton konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmesinin Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olması gerektiğini belirtmişti.

"Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık." açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Trump, Helsinki'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından danışmanı Bolton'a Putin'i ABD'ye davet etmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması ABD'de özellikle Demokratlar ve Kongre tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin
  3. Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin

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