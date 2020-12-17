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Korona Virüs Putin'den Sputnik V aşısı açıklaması: En az yüzde 95 etkili
Korona Virüs

Putin'den Sputnik V aşısı açıklaması: En az yüzde 95 etkili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk Covid-19 aşısı olarak belirttiği 'Sputnik V' isimli aşının koronavirüse karşı yüzde 95'in üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:24:00 -
Putin'den Sputnik V aşısı açıklaması: En az yüzde 95 etkili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V isimli aşıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik V'in dünyanın ilk Covid-19 aşısı olduğunu belirten Putin, aşının virüse karşı yüzde 95'in üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Putin, "Rusya, Covid-19 aşısını geliştirip üretmeye başlayan dünyadaki ilk ülke oldu. Bununla birlikte iyi, güvenli ve verimli bir aşımız var. Sputnik V'in koruma yüzdesi yüzde 95'in üzerinde" ifadelerini kullanırken bazı sağlık uzmanlarının aşının koruma seviyesinin yüzde 96-97'ye ulaştığını iddia ettiğini belirtti.

Rusya'da aşılama için tarih veren Putin, "Rusya’da 1 Ocak'tan itibaren, yani planlanandan önce büyük bir aşılama programı başlayacak" şeklinde konuştu.

Rusya, adını Rusya'nın ilk uydusundan alan Sputnik V koronavirüs aşısını 11 Ağustos'ta tescil ettirerek dünyanın tescil edilen ilk Covid-19 aşısına sahip oldu. Bununla birlikte Rusya, Sputnik V aşısı için EMA ya da FDA gibi kurumlara herhangi bir veri iletmeyerek aşısını daha yerel bir aşı haline getirdi.

Bu hafta başında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu(RDIF) ile Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısının nihai koruma oranı açıklanmış, yapılan açıklamada aşının virüse karşı yüzde 91,4 koruma sağladığı belirtilmişti.

Aşının üçüncü aşama klinik denemeleri de Kasım ayında açıklanmıştı. RDIF ve Gamaleya National Center tarafından yayınlanan raporda, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde yüzde 91.4, 42. gündeyse yüzde 95'in üzerinde etkili olduğu aktarılmıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev, "Sputnik V aşısı klinik araştırmalarının üçüncü ve son kontrol noktasındaki veri analizi, etkinliğinin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

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