Rusya lideri Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Putin, "Türk ordusunun bu durumu kontrolü altına alıp alamayacağından emin değilim" dedi.

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını Kürt askeri oluşumlar yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (IŞİD'ciler) kaçabilir" dedi ve ekledi: "Türk ordusunun bu durumu çabucak kontrolü altına alıp alamayacağından emin değilim." Ayrıntılar geliyor...

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