Putin'in makam aracı satışa çıkarıldı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre araç klasik satış yöntemiyle değil, internet üzerinden yeni sahibini bulacak. Rusya’nın en önemli internet şirketlerinden biri olan Auto.ru adlı otomotiv sitesinden vitrine çıkarılan otomobil 15 yaşında. 2003’de Almanya’da özel siparişle üretilen araç, Mercedes-Benz Pullman W220 S600.

15 YILDA 88 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

Araç 15 yılda 88 bin kilometre yol yaptı. Bu da dünyayı iki kez dolaşmak anlamına geliyor. Auto.ru’nun satış ilanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arabayla bir çok resmi toplantılara gitti” denildi.

Aracı diğerlerinden ayıran ise zırh yapısı. B7 seviyesinde koruma sistemine sahip araç, dünyanın en iyi korunan devlet başkanlarından Putin’in bir önceki makam otomobiliydi. B7 seviyeli makam araçları ABD Başkanı’ndan Papa’ya bir çok kişinin garajında yer aldı.