Vladimir Putin'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye'ye satılan...
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.28 Kasım 2018 Çarşamba 14:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sisteminin anlaşmasının dolar üzerinden yapılmadığını açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen forumunda konuşan Putin, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşması hakkında konuştu.
Rus lider, anlaşmanın dolar üzerinden yapılmadığını söyledi.
YORUM YAZ