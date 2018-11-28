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Vladimir Putin'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye'ye satılan...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:59
Vladimir Putin'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye'ye satılan...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sisteminin anlaşmasının dolar üzerinden yapılmadığını açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen forumunda konuşan Putin, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşması hakkında konuştu.

Rus lider, anlaşmanın dolar üzerinden yapılmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:59
  1. rusya
  2. Putin
  3. Türkiye
  4. moskova
  5. s-400
  6. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu51 dk önce
    Ne üzerinden yapıldı? Bitcoin üzerinden mi yapıldı? Ruble mi? Türk Lirası mı? E söyleyin artık meraktan çatlatmayın....
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin1 sa önce
    anlasildi!.. sogan, domates bu yüzden pahali..
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