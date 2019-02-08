Putin'den Rusya'yı sarsan karar! 9 generali görevden aldı
ABD ile gerilim yaşayan Rusya'da Devlet Başkanı Putin, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generali görevden aldı.08 Şubat 2019 Cuma 21:11
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 generali görevden aldı. Yayımlanan raporda generallerin daha çok İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi.
Yayınlanan rapordaki listedeki isimler şöyle:
Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko
Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert
Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov
Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev
Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov
Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev
Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder
Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin
İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov
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