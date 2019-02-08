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Putin'den Rusya'yı sarsan karar! 9 generali görevden aldı

ABD ile gerilim yaşayan Rusya'da Devlet Başkanı Putin, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generali görevden aldı.

08 Şubat 2019 Cuma 21:11
Putin'den Rusya'yı sarsan karar! 9 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 generali görevden aldı. Yayımlanan raporda generallerin daha çok İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi.

Yayınlanan rapordaki listedeki isimler şöyle:

Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko

Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert

Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov

Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev

Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov

Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev

Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder

Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin

İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:11
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