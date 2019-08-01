Putin'den orduya 'yangını söndürün' talimatı

Uzun süredir yerel yönetimlerin sadece yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbir aşmakla yetindikleri, ekonomik maliyet gerekçesiyle södürme çalışması yürütümeyi yararsız buldukları yangınlara karşı kamuoyu tepkisi artınca, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusuna Sibirya'da süren orman yangınlarına müdahale etme talimatı verdi. Ordunun yangın söndürme uçakları bölgeye hareket etti.

5 gün çinde söndürülecek

Rusya'da haftalardır Sibirya'da etkili olan, 3 milyon hektar ile Ankara'nın tamamı kadar bölgede alev alev devam eden orman yangınlarına karşı son çare bulundu: Rus ordusunu devreye sokmak. Uzun süredir yerel yönetimlerin sadece yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbir aşmakla yetindikleri ama södürme çalışması yürütümeyi yararsız buldukları yangınlara karşı kamuoyu tepkisi artınca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna Sibirya'da süren orman yangınlarına müdahale etme talimatı verdi. Ordunun yangın söndürme uçakları bölgeye hareket etti. Savunma Bakanlığı yetkilileri, "beş gün içinde" yangınların kontrol alına alınabileceğini açıkladı.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sibirya'da süren orman yangınları hakkındaki raporunu inceleyen Putin, Rus askerlerin de yangın söndürme çalışmalarına katılmasına karar verdi.

Sputnik'in haberine göre Ayrıca Putin, İrkutsk bölgesinde konuşlandırılacak askerin ikinci bir emre kadar görevlerini sürdürmelerini emretti.

Başbakan Dmitriy Medvedev ise Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yaptığı acil hükümet toplantısında, devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun söndürme çalışmalarını zora soktuğunu söyledi.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, Medvedev'den söndürme çalışmaları için bütçeden 3 milyar ruble (262 milyon TL) ayrılmasını talep etti.

Rusya'da bugün itibarıyla yaklaşık 150 orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, ulaşımı zor noktalarda bulunması nedeniyle bölgesel makamların aldığı karar uyarınca söndürme çalışmaları yapılmayan 300 orman yangını daha etkisini sürdürüyor.

Orman yangınlarının kontrol altına alınması için 2720 görevli ve 390 araç bölgeye sevk edilmiş durumda. Aynı zamanda 34 uçak gözetim, 28 uçak da söndürme çalışmaları için seferber edildi.

En fazla orman yangını ihbar edilen bölge ise, 59 yangınla İrkutsk. Bölgede yangından etkilenen ormanlar 78.226 hektarı buluyor. Krasnoyarsk bölgesinde ise 47 yangın, bölgedeki 21.963 hektarlık bir alanı etkisi altına almış durumda. Yakutsitan'da çıkan 24 yangından etkilenen bölgeler ise 1.403 hektarlık alanı kaplıyor. Yangından etkilenen toplam alanın ise 3 milyon hektarı bulduğu tahmin ediliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Sibirya'da haziranda hava sıcaklığı ortalamanın 10 derece üzerindeydi.

Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edilmişti.

İrkutsk'ta yangından etkilenen 1.712 hektarlık özel korunan beş doğal yaşam alanı da bulunmakta. Bunlardan birisi Vitim Ulusal Parkı, diğeri ise Baykal Ulusal Parkı.

Moskova'ya ne zaman ulaşır?

Sibirya'da çıkan orman yangınları nedeniyle oluşan duman kütlesinin Ağustos ayının ilk günlerinde Moskova'ya ulaşmasından endişe ediliyor. Bir Telegram kanalının Olağanüstü Durumlar Bakanlığı'ndan (MÇS) kaynaklara dayandırdığı habere göre, şu an Sibirya'daki duman yoğunluğu 2010 yılındakini geçmiş durumda.

Bakanlık kaynakları ayrıca yangın söndürme uçuşlarının 100 ile 140 milyon rubleye (1,5 - 2,2 milyon dolar) mal olacağını hesaplıyor. Ancak yerel idarelerin bu çalışmaları yerine getirmek için yeterli bütçeye sahip olmadığı belirtiliyor.

Moskviç gazetesine konuşan bir Greenpeace kaynağı da yangınların meydana getirdiği duman bulutunun Povoljye'ye ulaştığını belirtiyor.

Konuyu haberleştiren Novıye İzvestiya gazetesi ise, federal bölgelerin merkezi yönetimden para yardımı alabilmek için Moskova'nın "gözünü korkutmak" istiyor olabileceğini öne sürdü.