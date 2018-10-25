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Putin'den 'TürkAkım' açıklaması: Değerlendiriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'nın TürkAkım boru hattı projesine dahil olma imkanını değerlendirmeye aldığını açıkladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:21
Putin'den 'TürkAkım' açıklaması: Değerlendiriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu aşamada "altyapıyı ilgilendiren konuların" ve İtalya'nın "boru hattına bağlanma seçenekleri"nin araştırıldığını belirtti.

Bulgaristan üzerinden olabilir

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeleri sonucunda düzenlenen basın toplantısında, "Bu, Bulgaristan üzerinden olabilir. Hatta Sırbistan, Macaristan veya Yunanistan üzerinden olabilir" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Akım projesi olayının tekrarlanmaması amacıyla Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akım projesine katılımının sadece garanti verilmesi halinde mümkün olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:21
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