Putin'den nükleer santral açıklaması: Kuruyoruz

Darbeyle Mısır’ın başına geçen Abdulfettah El Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Mısır arasında nükleer enerji santrali kurulması gibi birçok konuda anlaşma sağladı.

Darbeyle Mısır’ın başına geçen Abdulfettah El Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de gayri resmi şekilde bir araya geldi. Dün Putin ile Sisi, Soçi’de birlikte yemek yedikten sonra Soçi sahillerinde gezerek Rus halkıyla sohbet etti. Gerçekleşen gayri resmi temaslarda iki ülke liderinin bölgesel sorunlar konusunda görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bugün Soçi’de gerçekleşen resmi görüşmede ise Putin ile Sisi iki ülke arasındaki yatırım ve ekonomik ilişkilerin arttırılması konusunda anlaşma sağladı. Vladimir Putin yaptığı basın toplantısında, “Dün akşamdan itibaren Sayın Sisi ile birlikte gayri resmi görüşmeler gerçekleştirdik. Bugün ise kendisiyle, ikili ilişkiler ve uluslararası politikaya dair geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Ticarette rakamlar artıyor

Putin basın toplantısında Mısır ile ticari ilişkilerin arttığına dikkat çekerek, “Ülkelerimiz arasında ilişkilerin başarılı bir şekilde arttığını belirtmek isterim. Ağustos ayında Mısır ile Sovyetler Birliği arasında ilişkilerin başlangıcının 75. Yılını Sovyetler Birliği’nin yasal halefi olan Rusya ile kutladık. Mısır ile ekonomik bağlarımız hızla güçleniyor. Geçtiğimiz yıl ticarette iki ülke arasında ciromuzun yüzde 62 oranında arttığını gördük. Bu yılın ilk 6 ayında ticari ciromuz yüzde 28 oranında arttı. Bu rakamlar bizim tarafımızdan memnuniyet vericidir. Elbette ki bu ilişkilerin daha da artması için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Mısır ile tarım, sanayi, sanayi makineleri ve üretim ekipmanları üzerinde ticari yatırımlar yaparak ticaretimize çeşitlilik katacağız” ifadelerini kullandı.

Nükleer santral ve teknoloji parkı kurulacak

Rusya’nın Mısır’da yapacağı yatırımlardan bahseden Putin, “Bizim Mısır ile büyük projelerimiz var. Bu projelere nükleer enerji santrali ve teknoloji parkının kurulması da dahildir. Karşılıklı olarak savunma ve dışişleri bakanlıklarımız “2+2” formatında işbirliği komisyonları oluşturdu. Ben Rusya’da dostlarımızı görmekten ve Soçi’de bölgesel konuların ele alınmasından dolayı mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Sisi: “Rusya ile Mısır arasında direk uçuşlar başlayacak”

Putin’in ardından söz alan Sisi, Rusya ile Mısır arasında gelişen ticarete değinerek, “Sayın Başkanın bahsettiği gibi Mısır’ın El Dabaa şehrinde nükleer santralin kurulması, Mısır’da Rus sanayi bölgesinin kurulması ve turizm konularında görüşmeler gerçekleştirdik. Rusya ve Mısır olarak karşılıklı başkentlere doğrudan uçuşların başlatılması konularını ele aldık. Diğer taraftan terörizmle mücadele konusunda ortak çalışmaları ele aldık” dedi.