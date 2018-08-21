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Putin'den Kurban Bayramı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslümanların Kurban Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı.

21 Ağustos 2018 Salı 13:57
Putin'den Kurban Bayramı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayram mesajında, İslamiyetin gerçek değerlerinin insanları birleştirmeye ve iyi komşuluk geleneğini takip etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Putin, "Kurban Bayramı, iyilik ve adalet, merhamet ve dindarlık, komşularına, başkalarına karşı dikkatli ve samimi bir tavır göstergesidir" dedi.

Putin tebrik mesajında ayrıca, "Bugün dahi İslamiyetin gerçek değerleri, Rus Müslümanların ruhani yaşamının temeli olarak hizmet etmeye devam etmesi çok önemlidir. Ülkemizin derin tarihsel kökleri olan farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin temsilcileri arasında iyi komşuluk geleneğini takip ederek halkı birleştirmeye yardımcı oluyor" diyerek dindar Rusların ülkeyi diri ve bir tuttuğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:57
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. kurban bayramı

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