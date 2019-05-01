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Putin'den önemli hamle! O yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da internet  güvenliğini sağlayacak yasayı onayladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:54
Putin'den önemli hamle! O yasayı onayladı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile dünya çapında  internet ağı altyapısında sorun olması durumunda Rusya'da internete erişimin  sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik önlemler belirleniyor.

İnternetin çalışmasına yönelik tehditlerin engellenmesini hedefleyen  düzenleme öngören yasaya göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle  İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) olağanüstü durumlarda ülkedeki iletişim  hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlayacak bir ağ izleme ve yönetim merkezi  kuracak.

Kasım ayında yürürlüğe girecek yasa ile devlet kurumları ve devlete  ait işletmelerin bilgileri internet üzerinde ayrıca bir şifreleme ile korunacak.

Bir süre önce Rusya'nın internet üzerinden olası küresel tehditlere  karşı önlemler alacağı, bu önlemlerin belirlenmesi için ülkede internetin küresel  bağlantısının bir süreliğine kesileceği belirtilmişti.

Kremlin'in böylelikle ülkede interneti küresel internet  sağlayıcılardan bağımsız bir şekilde çalışacak hale getirerek olası siber  saldırılardan korunmayı planladığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:54
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