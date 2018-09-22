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Putin'den İran açıklaması: Mücadeleye hazırız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ruhani'ye "Birlikte terörle mücadeleye hazırız" mesajı verdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
Putin'den İran açıklaması: Mücadeleye hazırız!

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen terör saldırısına ilişkini İranlı mevkidaşıHasan Ruhani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Putin, terörle mücadelede İran'la işbirliğini hızlandırmaya hazır olduğunu da duyurdu.

Putin yaptığı yazılı açıklamada, "Ahvaz kentindeki terör saldırılarının trajik sonuçlarına bağlı olarak en derin başsağlığı diliyoruz. Olay, bir kez daha, terörizme karşı mücadele ihtiyacını hatırlatıyor. İranlı ortaklarla bu kötülüğe karşı işbirliğinin daha da yoğunlaştırılmasına hazır olduğumu yeniden teyit etmek istiyorum" ifadeleri kullandı.

Ayrıca Putin, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
  1. Vladimir Putin
  2. Hasan Ruhani
  3. Putin
  4. Rusya
  5. İran

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş48 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş teröristleri baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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