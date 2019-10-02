Putin'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeden sonra Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan son saldırılar için "İran'ı suçlayacak delil yok" dedi.

İran enerji sektörünün ABD yaptırımları sebebiyle piyasada rol alamamasının küresel ekonomi ve enerji sektörünü etkilediğini Söyleyen Putin, "İran'ın muazzam bir potansiyeli var. Küresel enerji piyasasında çok büyük bir oyuncu, ancak ne yazık ki, ABD yönetiminin yaptırım politikası nedeniyle bu fırsatları tam olarak kullanamıyor" dedi.