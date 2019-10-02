0553 313 94 23

Putin'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan son saldırılar için "İran'ı suçlayacak delil yok" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:25
Putin'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeden sonra Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan son saldırılar için "İran'ı suçlayacak delil yok" dedi.

İran enerji sektörünün ABD yaptırımları sebebiyle piyasada rol alamamasının küresel ekonomi ve enerji sektörünü etkilediğini Söyleyen Putin, "İran'ın muazzam bir potansiyeli var. Küresel enerji piyasasında çok büyük bir oyuncu, ancak ne yazık ki, ABD yönetiminin yaptırım politikası nedeniyle bu fırsatları tam olarak kullanamıyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:25
  1. Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kore gazisi, savaşta çekilen fotoğrafını 69 yıl sonra gördü
    1. Kore gazisi, savaşta çekilen..
    2. Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı
    3. Ruhani Trump iddialarını doğruladı!
    4. Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    5. Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı göreve..
    6. Süper Lig'de 7. hafta hakemleri..
    7. Hasan Kaçan sosyal medyadan paylaştı!..
    8. Karamollaoğlu, Babacan ile görüştü!..
    9. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    10. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?
    11. TSK'dan sınır ötesine hava harekatı!..
    12. Böbrek çıkışında darlık neden olur,..
    13. Özel Harekatçılardan Nagehan Alçı'ya..
    14. Deprem sonrası İstanbul'da korkutan..
    15. Başkentte otomobil takla attı:..
    16. Dünyayı ayağa kaldıran olayla ilgili..
    17. Korku ve nazar için okunacak dua
    18. KKTC'de bir anne 2 yaşındaki çocuğunu..
    19. HDP'den olay İYİ Parti itirafı! "Önce..
    20. Putin'den flaş S. Arabistan açıklaması
    21. Melih Gökçek'ten zehir zemberek..
    22. Osman Ekinci öldürüldü!
    23. Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    24. Canan Kaftancıoğlu ile Birgün arsında..
    25. Şeytan çıkartma ayininde 6 yaşındaki..
    26. Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı
    27. Cezaevinde hafız oldu, 13 mahkuma..
    28. Dünyanın en zengin adamı İstanbul'da!
    29. SSK SGK hangi hastalıkları karşılamıyor?
    30. Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!..
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı