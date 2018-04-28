Putin'den flaş çıkış: Dünya haritasını değiştirin

Rus resmi haber ajansı Tass'ın dün akşam yayına koyduğu habere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda yeni bir "Rusça dünya atlası oluşturulacağını ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılacağını" bildirdi.

Putin'in bu iş için coğrafi kayıtlarla ilgili kurumların yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı'na da talimat verdiğinin vurgulanması dikkat çekti.

'GERÇEK ÇARPITILIYOR, SESSİZ KALAMAYIZ'

Putin şöyle dedi: "Geçmiş yıllar ve yüzyıllarda kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğini görüyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişmesine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek."

Batılı gözlemciler, Rus liderin bu çıkışının, Moskova'nın Kuzey Kutbu'ndan sonra Güney Kutbu'nda da Batı ile zıtlaşmaya hazırlandığının işareti olabileceğini belirtiyor.

Putin ise "Biz kimseye dayatma yapmıyoruz. Ama tarihi ve coğrafi gerçeğin çarpıtılmasına sessiz kalma hakkımız da yok" dedi.